Приняв друг друга за преступников.

Курьезный случай произошел на днях в Детройте: две группы полицейских, действовавшие под прикрытием, приняли друг друга за преступников и устроили потасовку, завершившуюся госпитализацией одного из офицеров. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

Полицейские из 11-го участка отправились на обыск в дом, где предположительно торговали наркотиками. Вблизи здания они встретили коллег из 12-го участка, но, приняв их за драгдилеров, достали оружие и приказали лечь на землю. После этого первая группа полицейских вошла в дом, а затем в помещение ворвались "наркоторговцы". После этого завязалась драка.

По словам начальника полиции Детройта Джеймса Крейга, несогласованность действий была вызвана недостаточным информированием коллег о предстоящих операциях.

По факту инцидента ведутся проверки. Начальник 12-го участка отстранен от командования, передает "Уралинформбюро".