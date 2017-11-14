Он поведал о наркотиках и сексе.

Курганский "каннибал" Анатолий Ежков рассказал свою версию случившегося с детской медсестрой Ириной Гончар. Он утверждает, что она была наркоманкой и сама пыталась с ним расправиться.

"Она боялась, что я в тюрьму посажу ее, она знала это, и хотела меня уничтожить. Она надела перчатки, взяла провода и начала меня током бить. Разряды тока приходились в ногу, в руку, в тело. У меня ожог остался. Я от нее уползал. Она за это меня схватила рукой (показывает на половые органы, - прим.ред.), мне стало очень больно, и я укусил ее за щеку, и потом за нос. И все. Потом я отполз от нее к двери. Я сел, стал стучать, просил, чтобы вызвали полицию и скорую. Ее увезли от меня в больницу. Она была в крови, но нос я бы откусить не смог. Так изуродовать я ее не мог", - сказал Ежков в интервью корреспондентам передачи "Мужское и Женское".

Мужчина рассказал, что познакомился с Гончар еще в начале 2016 года через Интернет. Вскоре переписка прекратилась, но через год общение возобновилось.

"В январе 2017 года я опять закачал себе соцсети и увидел ее. И просто взял и написал ей. Я предложил ей встретиться, и она согласилась. Написала адрес, куда подъехать. Мы с ней встретились несколько раз. Потом она предложила мне встретиться на съемной квартире с ночевой, сама сняла квартиру. Мы поехали в Заозерный. Мы выпили, утром я отвез ее на работу. И когда мы в машине ехали, он сказала, что у нее есть штуковина, от которой сильно тянет на секс. Мы заехали в поле, она уколола себя, меня, и тут же побежала на трассу. Я ничего не понял. Потом она объяснила, что моя машина начала моргать, и она подумала, что я кому-то даю сигнал. То есть она подумала, что я работаю на полицию", - рассказывает Ежков.

По словам мужчины, он предлагал Гончар завязать с наркотиками, однако она отказывалась.

"Я ей предлагал - я или наркотики. Она выбирала наркотики и своих друзей-наркоманов. Мне было сильно обидно, что она меня смешала с говном. Потом я решил ее сдать. Я один раз был у ее дочери, постучался к ней. Она меня выгнала, сказала, чтобы я не гнал на ее маму. Я предлагала ей лечение, было бесполезно. Я обращался к ее сожителю Константину, по телефону объяснял ему, что у нее есть другие мужчины, что она наркоманка, он мне не верил. Я говорил ее коллегам, что она наркоманка. Но всем было без разницы.

Я не хочу с ней дружить, не хочу с ней видеться, я ненавижу ее. Она оказалась просто тварью. Она просто мной пользовалась. Ей так было удобно", - расплакался Ежков.

В подтверждение слов Ежкова журналисты передачи обнародовали переписки Гончар из соцсетей, где проскальзывают фразы о том, как она "оттопырилась" и не может работать "под чепухой".

Дочь потерпевшей Елена Уфимцева отрицает, что ее мать употребляла наркотики - в поликлинике постоянно приходится сдавать необходимые анализы, и они не выявляли запрещенных препаратов в крови. Не подтверждают этого и коллеги женщины.

"Мама говорит, что он хотел с ней встречаться, он домогался, но она шла в отказ. Мама рассказала, что он хотел ее убить и съесть. В тот вечер он ее пару раз ударил, и у нее пошла кровь. И он как одичал, больше ничего не слышал. Она его просила, чтобы он не убивал ее. Он изначально хотел ее задушить, а потом начал кусать", - рассказала Уфимцева.

Женщина в эфире передачи добавила, что Ежков пытался поджечь бывшую жену в бане. Однако журналисты разыскали экс-супругу обвиняемого, которая категорически опровергла все слова Уфимцевой.

Как ранее писало "Уралинформбюро", инцидент произошел в конце октября 2017 года. По данным следствия, Ежков напал на 41-летнюю Гончар в своей комнате в общежитии. Выпив, он избил гостью, попытался задушить и сильно покусал. Женщину доставили в больницу со множественными травмами. У нее были откушены уши, надкушен нос, сломано ребро.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хранение наркотиков". Ежкова отпустили под подписку о невыезде. Однако он нарушил условия, и его заключили под стражу.

В настоящее время Гончар находится под защитой государства.

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