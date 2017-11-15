Четыре часа люди не могут выйти.

В Березовском 14 ноября в 11.30 в бизнес-центр, расположенный на Маяковского, 52, нагрянули силовики. Сотрудники офисника уже четыре часа находятся "в осаде" - без воды, еды и понятных перспектив, сообщил "Уралинформбюро" собственный источник.

Люди в форме, представившиеся сотрудниками органа дознания, вывели находящихся в здании в холл на первом этаже, запретив брать личные вещи. Происходящее они объяснили следственными действиями. Из-за духоты в помещении людям стало плохо, на место прибыла скорая.

"Людей не выпускают, возможность питания не предоставлена. На просьбы женщин о необходимости забрать детей из садиков и школ ответили строгим отказом без объяснения причин. Нарушая конституционные права людей на свободу передвижения", - рассказал собеседник агентства.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.