Один из них скончался.

Утром 14 ноября 2017 года на 120-м километре трассы Челябинск - Троицк лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 57-летний водитель иномарки. В больницу доставили обоих водителей, а также их пятерых пассажиров (среди пострадавших есть 16-летний подросток).

Спустя некоторое время виновник аварии скончался.

Обстоятельства ДТП выясняются.