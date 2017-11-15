В ДТП на трассе Челябинск - Троицк пострадали 7 человек14 ноября в 16:03
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Один из них скончался.
Утром 14 ноября 2017 года на 120-м километре трассы Челябинск - Троицк лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 57-летний водитель иномарки. В больницу доставили обоих водителей, а также их пятерых пассажиров (среди пострадавших есть 16-летний подросток).
Спустя некоторое время виновник аварии скончался.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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