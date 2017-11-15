От носа до крыла.

Лайнер, вылетавший из амстердамского аэропорта Скипхол в столицу Перу - Лиму, "насквозь" пронзила молния. Видео произошедшего опубликовано на YouTube, передает "Уралинформбюро".

Мощный электрический разряд ударил в Boeing 777-300 авиакомпании KLM ("Королевские голландские авиалинии"), набиравший высоту. Молния попала в воздушное судно в районе кабины и вышла из левого крыла. При этом никаких технических неполадок на борту отмечено не было. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.