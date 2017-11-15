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Среднеуральская птицефабрика топит одно из сел в помете14 ноября в 17:01

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Под видом удобрений.

Жители села Аятское (Невьянский район) пожаловались на то, что ОАО "Птицефабрика Среднеуральская" под видом удобрения тоннами сбрасывает куриный помет на земли около жилых домов.

13 ноября 2017 года на место выезжали сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора. Информация подтвердилась.

В настоящее время устанавливается количество земельных участков, которые успели "пометить". Будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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