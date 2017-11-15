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Троянский конь убил турецкого туристаСегодня в 11:32

  • Текст

Мужчина разбился при падении с высоты.

55-летний турист Местан Гюней разбился, упав с фигуры Троянского коня в Турции. Мужчина перелез через ограждение, защищающего "реквизит" фильма "Троя", и забрался на высоту 12 метров. Там он уселся верхом и кричал собравшимся, что с ним ничего не случится.

Сразу после этих слов Гюней сорвался. Прибывшие медики пытались успеть доставить мужчину в больницу, но "всадник" скончался по пути, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что 2 года назад этот же мужчина уже пытался оседлать Троянского коня в Чанаккале.

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