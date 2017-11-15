В которой погибли шесть человек.

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет L-410, следовавший из дальневосточной столицы в Нелькан. Авиакатастрофа произошла 15 ноября около 13.00 по местному времени. Судно потерпело крушение при заходе на посадку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР на транспорте.

По официальным данным, погибли трое пассажиров и два члена экипажа. Однако региональные СМИ сообщают о шести погибших. По данным "Интерфакса", в авиакатастрофе выжил ребенок, он госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.