Его личность устанавливают.

Вечером 14 ноября на пятом километре трассы Челябинск - Харлуши УАЗ "Патриот" сбил мужчину, который шел в попутном направлении. На его одежде не было светоотражателей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается.