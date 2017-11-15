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В Златоусте фура протаранила магазин и задавила прохожих - трое погибшихСегодня в 11:46

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Один в больнице.

Утром 15 ноября в Златоусте на перекрестке улиц Ленина и Калинина фура протаранила здание и сбила трех пешеходов. Двое из них погибли, один госпитализирован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, водитель большегруза не справился с управлением. Он скончался.

"Грузовой автомобиль спускался по улице Ленина, под запрещающий знак. Отказали тормоза. Водитель не справился с управлением, влетел в угол торгового центра (бывший универмаг). В результате один пешеход пострадал, увезли на скорой. Ещё двое пешеходов, и водитель насмерть", - рассказывают очевидцы в группе "Инцидент. Златоуст" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Личности погибших устанавливаются.


Видео: iz.ru


Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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