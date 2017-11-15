Двое погибших считались пропавшими без вести.

В Кочкорском районе (Нарынская область, Кыргызстан) нашли три трупа. Тела двоих мужчин и женщины обнаружили местные жители у реки Орто-Токой и в горах, передает "Уралинформбюро".

Останки нашли в разное время в разных местах района 14 ноября. В милиции считают, что один из погибших числится пропавшим с 2013 года, другого искали с 8 октября. Идентифицированные тела передали родственникам, сообщает Sputnik. Личность найденной женщины 40-45 лет сейчас устанавливают.