×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Ростовом автобус с футбольными фанатами попал в ДТП - пятеро погибшихСегодня в 12:45

  • Текст

Среди них двое детей.

В ночь на 15 ноября на 1114-м километре автодороги М-4 "Дон" (Азовский район) микроавтобус ГАЗель, в котором ехали футбольные фанаты, протаранил стоящий на обочине КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. Погибли пятеро его пассажиров, среди которых двое подростков 14 и 17 лет.

Еще шесть человек госпитализированы. Виновник аварии не пострадал.

По данным Life.ru, болельщики возвращались из Краснодара. Там проходил матч между сборными Аргентины и Нигерии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×