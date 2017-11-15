Среди них двое детей.

В ночь на 15 ноября на 1114-м километре автодороги М-4 "Дон" (Азовский район) микроавтобус ГАЗель, в котором ехали футбольные фанаты, протаранил стоящий на обочине КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. Погибли пятеро его пассажиров, среди которых двое подростков 14 и 17 лет.

Еще шесть человек госпитализированы. Виновник аварии не пострадал.

По данным Life.ru, болельщики возвращались из Краснодара. Там проходил матч между сборными Аргентины и Нигерии.