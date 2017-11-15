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В Нижневартовске горит мастерская по изготовлению гробовСегодня в 12:27

  • Текст

Дороги перекрыты.

В старой части Нижневартовска огнеборцы тушат серьезный пожар. Возгорание произошло около 12.00, густой столб дыма виден из разных районов города.

"По нашим данным, огнем охвачена мастерская по изготовлению гробов. Вероятной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нижневартовска.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Сообщается, что близлежащие дороги перекрыты. Информации о пострадавших нет.

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