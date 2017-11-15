В Нижневартовске горит мастерская по изготовлению гробовСегодня в 12:27
- Текст
Дороги перекрыты.
В старой части Нижневартовска огнеборцы тушат серьезный пожар. Возгорание произошло около 12.00, густой столб дыма виден из разных районов города.
"По нашим данным, огнем охвачена мастерская по изготовлению гробов. Вероятной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нижневартовска.
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Сообщается, что близлежащие дороги перекрыты. Информации о пострадавших нет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:58
На Ямале семья провалилась под лед на снегоходе
Погиб мужчина.Сегодня в 16:55
Мошенники "раскинули" соцсети на клиентов банков
Все вопросы лучше решать по телефону.Сегодня в 16:50
Бортпроводник "ЮТэйр" вынуждено "посадил" лайнер в Тюмени
Ему стало плохо.Сегодня в 16:47
Инспекторы "Екатеринбурггаза" и МЧС провели рейд газовой безопасности
Знатоков правил безопасности наградили пряниками.Сегодня в 16:39
В доме Лошагина обнаружили порностудию
Пока искали наркотики.Сегодня в 16:39
Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
После проверки.Сегодня в 16:31
Тюменцев готовят к выборам со школьной скамьи
На парламентских уроках.Сегодня в 16:09
Спрятали тела в холодильник: родители убили двоих маленьких сыновей
Суд начался.Сегодня в 15:39
Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
Впереди уголовные дела.Сегодня в 15:28
Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
В ее организме нашли яд.Сегодня в 15:10
Златоуст и Миасс могут слиться в агломерацию
Чтобы не обезлюдеть к 2030 году.Сегодня в 14:50
Казахстанского торговца школьницами экстрадировали из Дубая
Мужчина продавал девушек в секс-рабство.Сегодня в 14:47
Живого качканарца признали мертвым и похоронили
После пожара.Сегодня в 14:33
Директора челябинского театра арестовали за взяточничество
И присвоение имущества.Сегодня в 14:29
Антипинский НПЗ увеличил выпуск нафты
В октябре.
Главные новости
- Сегодня в 16:39Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
- Сегодня в 15:39Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
- Сегодня в 15:28Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
- Сегодня в 14:06Построить "Большой Екатеринбург" мешает федеральный закон
- Сегодня в 13:40Гендиректор качканарского "Металлиста" объяснится по зарплатным долгам в прокуратуре
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.