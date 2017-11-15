Двое пострадавших.

В ночь на 15 ноября 2011 года в Челябинске 31-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и протаранил электроопору. Он был пьян.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадали две пассажирки легковушки 17 и 24 лет.

Виновнику аварии грозит лишение прав и штраф.