Жительница Казахстана зарезала напавшего на супруга волка15 ноября в 19:01
- Текст
В государственном заповеднике.
На Иссык-Куле местная жительница спасла супруга от нападения волка. Женщина зарезала хищника ножом. Инцидент случился вечером 7 ноября, передает "Уралинформбюро".
Семейная пара вместе с 8-летним сыном застряла возле перевалочного пункта в Сарычат-Эрташском государственном заповеднике. Пока мужчина ремонтировал автомобиль, его супруга зашла погреться в административное здание.
В это время к автомобилю подкрался волк. Он набросился на мужчину, но тот успел схватить животное за уши и прижать к земле. На крики выбежала жена, прихватив с собой нож, которым и зарезала хищника.
Следом за семьей в село ехал глава сельской управы. Он оказался на перевалочном пункте через три часа после атаки и оказал пострадавшему первую помощь.
Уже на следующий день мужчина попал к врачам, где ему обработали раны и поставили прививку от бешенства.
В 2015 году в селе Кара-Сай Тонского района произошел аналогичный случай. Там местная жительница также ударила ножом волка, защищая супруга, пишет Sputnik.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
15 ноября в 22:16
Оппонент Ельцина добрался до Путина
Бабурин хочет стать президентом.15 ноября в 20:05
Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
Идет оглашение приговора.15 ноября в 19:24
Американские бизнесмены верят в Средний Урал
И продумывают бизнес-проекты.15 ноября в 19:16
"Города Урала" заступятся за городских перевозчиков
В вопросе кассовых аппаратов.15 ноября в 19:07
flydubai намерена закупить 225 Boeing 737 MAX
На 27 миллиардов долларов.15 ноября в 19:03
Свердловских дорожников выгнали в непогоду на региональные трассы
Для борьбы со снегопадом.15 ноября в 19:01
Жительница Казахстана зарезала напавшего на супруга волка
В государственном заповеднике.15 ноября в 18:59
Прокуратура встала на сторону опеки в деле отрезавшей грудь екатеринбурженки
Лишенной приемных детей.15 ноября в 18:38
Составлен фоторобот одного из екатеринбургских педофилов
Официальный.15 ноября в 18:27
Челябинская угольная компания "забыла" о ликвидации Коркинского разреза
И жителей его окрестностей.15 ноября в 18:14
В Каменске-Уральском в тройном ДТП с автобусом пострадали 3 человека
Среди них двое детей.15 ноября в 18:11
Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
На ужин.15 ноября в 18:04
Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет самой большой в истории
И оставит мегаполису богатое наследство.15 ноября в 17:48
В лобовом ДТП под Нижним Тагилом погибли две женщины
Столкнулись легковушка и грузовик.15 ноября в 17:41
Кандидаты в свердловский кабмин козырнули знанием губернаторской программы
Перед экспертами.
Главные новости
- 15 ноября в 22:16Оппонент Ельцина добрался до Путина
- 15 ноября в 20:05Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
- 15 ноября в 18:11Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
- 15 ноября в 18:04Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет самой большой в истории
- 15 ноября в 17:41Кандидаты в свердловский кабмин козырнули знанием губернаторской программы
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.