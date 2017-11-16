В государственном заповеднике.

На Иссык-Куле местная жительница спасла супруга от нападения волка. Женщина зарезала хищника ножом. Инцидент случился вечером 7 ноября, передает "Уралинформбюро".

Семейная пара вместе с 8-летним сыном застряла возле перевалочного пункта в Сарычат-Эрташском государственном заповеднике. Пока мужчина ремонтировал автомобиль, его супруга зашла погреться в административное здание.

В это время к автомобилю подкрался волк. Он набросился на мужчину, но тот успел схватить животное за уши и прижать к земле. На крики выбежала жена, прихватив с собой нож, которым и зарезала хищника.

Следом за семьей в село ехал глава сельской управы. Он оказался на перевалочном пункте через три часа после атаки и оказал пострадавшему первую помощь.

Уже на следующий день мужчина попал к врачам, где ему обработали раны и поставили прививку от бешенства.

В 2015 году в селе Кара-Сай Тонского района произошел аналогичный случай. Там местная жительница также ударила ножом волка, защищая супруга, пишет Sputnik.