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Бортпроводник "ЮТэйр" вынуждено "посадил" лайнер в Тюмени Сегодня в 16:50

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Ему стало плохо.

В Тюмени совершил вынужденную посадку лайнер авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Уфы в Когалым. Самолет сел в Рощино 15 ноября в 11.09, а в 12.11 вылетел в пункт назначения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

"Посадка была совершена из-за того, что бортпроводник авиакомпании "ЮТэйр" почувствовал себя плохо, - уточнила собеседница агентства. - Ему была оказана необходимая помощь, он госпитализирован".

Стоит отметить, что вынужденная посадка сбила расписание полетов когалымского аэропорта: из Югры в Уфу самолет "ЮТэйр" вылетел с задержкой в 35 минут - в 14.35.

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