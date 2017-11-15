Ему стало плохо.

В Тюмени совершил вынужденную посадку лайнер авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Уфы в Когалым. Самолет сел в Рощино 15 ноября в 11.09, а в 12.11 вылетел в пункт назначения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

"Посадка была совершена из-за того, что бортпроводник авиакомпании "ЮТэйр" почувствовал себя плохо, - уточнила собеседница агентства. - Ему была оказана необходимая помощь, он госпитализирован".

Стоит отметить, что вынужденная посадка сбила расписание полетов когалымского аэропорта: из Югры в Уфу самолет "ЮТэйр" вылетел с задержкой в 35 минут - в 14.35.