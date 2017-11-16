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На Ямале семья провалилась под лед на снегоходе15 ноября в 16:58

  • Текст

Погиб мужчина.

В ямальском селе Мужи (Шурышкарский район) под лед провалился снегоход Yamaha, на котором ехала семья из трех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла вечером 14 ноября. Люди направлялись в село Восяхово. В десяти метрах от берега лед не выдержал.

50-летний глава семьи погиб, его супруге и дочери удалось спастись.

Проводится доследственная проверка.

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