Погиб мужчина.

В ямальском селе Мужи (Шурышкарский район) под лед провалился снегоход Yamaha, на котором ехала семья из трех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла вечером 14 ноября. Люди направлялись в село Восяхово. В десяти метрах от берега лед не выдержал.

50-летний глава семьи погиб, его супруге и дочери удалось спастись.

Проводится доследственная проверка.