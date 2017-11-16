Столкнулись легковушка и грузовик.

В полдень 15 ноября на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 33-летняя женщина - водитель Seat Ibiza не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ехала грузовая ГАЗель.

Автоледи и ее 32-летняя пассажирка скончались на месте.