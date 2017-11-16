Лоб в лоб.

Серьезное ДТП произошло ночью 16 ноября 2017 года в Екатеринбурге. На перекрестке улиц Готвальда – Черепанова столкнулись Mercedes и Nissan X-Trail.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", автомобили ехали на зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan, поворачивая налево в сторону Готвальда, не пропустил Mercedes, двигавшийся прямо во встречном направлении по улице Черепанова.

Люди в ДТП не пострадали.

Фото: служба спасения "СОВА"