Погибший шел в наушниках.

В ночь на 16 ноября 2017 года в Екатеринбурге на перегоне между станциями Шарташ и Аппаратная грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

"Мужчина ориентировочно 1980 года рождения. Он шел в наушниках в габарите движения состава, на сигналы не реагировал. Сейчас проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.