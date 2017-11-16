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На Южном Урале загадочно умерла 5-летняя девочкаСегодня в 10:35

  • Текст

Причину установит вскрытие.

Следователи разбираются в причинах гибели 5-летней жительницы села Губернское (Аргаяшский район). Тело ребенка обнаружила мать днем 15 ноября 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, признаков, указывающий на криминальный характер смерти, не обнаружено. Причина гибели девочки станет известна после вскрытия.

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