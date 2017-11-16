Пострадали два человека.

В Югре на 152-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск утром 15 ноября в ДТП пострадали два человека. Столкнулись ВАЗ и Toyota Land Cruiser 200.

В пресс-службе окружного УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что виновницей аварии стала 68-летняя автоледи, которая находилась за рулем отечественной легковушки. Выезжая с второстепенной дороги, она не предоставила преимущество джипу. В результате столкновения серьезные травмы получили пожилая женщина-водитель и ее 78-летний пассажир.