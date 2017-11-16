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Молодой челябинец на иномарке врезался в Opel и отлетел на деревоСегодня в 12:15

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Трое пострадавших.

Поздним вечером 15 ноября в Челябинске на Комсомольском проспекте лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Opel. От удара первую иномарку отбросило на бордюрный камень и дерево.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу выехал 18-летний водитель Mitsubishi. Он госпитализирован. Также пострадали двое его пассажиров - молодые люди 17 и 19 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются.

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