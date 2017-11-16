5 килограммов вещества и 20 взрывных устройств.

В Пенджикенте (Таджикистан) нашли тайник с пятью килограммами тротила. Рядом со взрывчаткой лежали 20 детонаторов и два огнепроводных шнура, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики.

Тайник был расположен неподалеку от кишлака Рашнаи Боло. Все его содержимое, подчеркнули в ведомстве, в рабочем состоянии.

Проводится расследование.