Его родители отделались более легкими травмами.

Днем 15 ноября 2017 года на 51-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехала 34-летняя женщина-водитель легковушки. Она не справилась с управлением.

Автоледи получила тупую травму живота и ушиб головы. Также пострадали двое ее пассажиров: у 6-месячного ребенка диагностировали перелом черепа, у 32-летнего мужчины - черепно-мозговую травму, рассечение и ссадину на лице.

Следует отметить, что малыша перевозили на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски.