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На тюменской трассе легковушка залетела под фуру и загореласьСегодня в 14:56

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Двое погибших.

16 ноября на 392-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись фура Freightliner и легковой Lifan.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 49-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость на скользкой дороге. Машина зацепила обочину и вылетела на встречку. Он удара с большегрузом Lifan загорелся.

56-летнего пассажира легковушки успели вытащить очевидцы, водитель сгорел заживо. Спустя некоторое время от полученных травм скончался и пассажир.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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