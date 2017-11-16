Двое погибших.

16 ноября на 392-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись фура Freightliner и легковой Lifan.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 49-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость на скользкой дороге. Машина зацепила обочину и вылетела на встречку. Он удара с большегрузом Lifan загорелся.

56-летнего пассажира легковушки успели вытащить очевидцы, водитель сгорел заживо. Спустя некоторое время от полученных травм скончался и пассажир.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.