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Медведь разорвал ямальца и утащил останки в берлогуСегодня в 15:31

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Мужчину искали больше недели.

В Тазовском районе Ямала медведь разорвал 25-летнего жителя Гыданской тундры. Родственники искали мужчину с 7 ноября.

Оперативники обнаружили в 115-ти километрах от села Гыда медвежью берлогу. После того, как агрессивный зверь, напавший на правоохранителей, был застрелен, в его жилище нашли фрагменты одежды и части человеческого тела. Родственники пропавшего мужчины опознали его вещи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Назначены экспертизы, которые помогут точно установить личность погибшего.

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