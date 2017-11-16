Несколько метров.

16 ноября 2017 года в Кыштыме маршрутка протащила по асфальту 9-летнюю пассажирку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Девочка выходила из маршрутки, и ее рюкзак оказался зажат в дверях. Школьницу протащило по асфальту несколько метров. Ее доставили в больницу с переломом стопы.

Проводится проверка.