Она не дошла до "зебры".

Утром 16 ноября 2017 года в Трехгорном на перекрестке улиц Мира и Советской 31-летний водитель Honda сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она не дошла до пешеходного перехода несколько метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пострадавшую госпитализировали. Спустя несколько часов она скончалась от полученных травм.

Проводится проверка.