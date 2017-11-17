Возбуждено уголовное дело.

16 ноября около 17.30 по московскому времени на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск столкнулись микроавтобус и лесовоз. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter намеревался совершить обгон, но не успел завершить маневр – авто на встречной полосе встретилось с КамАЗом, а затем вылетело в кювет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ, в результате ДТП погибли 15 человек, включая одного подростка. 4 человека госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Для оказания помощи сыщикам Марий Эл в регион направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.

17 ноября объявлено в республике днем траура по погибшим.