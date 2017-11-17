Девочка обварилась кипятком во время учебы.

Ученица начальных классов "Экспериментальной школы-гимназии имени Жамбыла Акылбаева" в Шетском районе (Казахстан) стала инвалидом из-за недосмотра учителей. В одном из учебных помещений девочка обварилась кипятком из чайника. Суд решил, что в этом виноваты педагоги, передает "Уралинформбюро".

Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести. Кроме того, из-за термического ожога у школьницы появилось заболевание почек, которое привело к инвалидности. Теперь ежегодно пострадавшая вместе с родителями ездит лечиться в Астану и Алма-Аты.

Суд Шетского района решил взыскать с учебного заведения и районного отдела образования в пользу родителей девочки 536 000 тенге (около 96 000 рублей) и компенсацию судебных расходов, сообщили в пресс-службе инстанции.