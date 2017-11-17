Она задела провод во сне.

Во Вьетнаме 14-летняя школьница погибла, задев кабель зарядки от iPhone 6. Об этом сообщают федеральные СМИ.

По данным полиции, девочка поставила смартфон заряжаться и легла спать. Во сне она задела неисправный шнур (из него торчали оголенные провода), и ее убило током. Тело школьницы наутро обнаружили родители.

Следует отметить, что девочка знала о поломке зарядки: она обмотала скотчем поврежденную часть провода, передает "Уралинформбюро".