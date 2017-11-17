Проводится проверка.

В Ивделе следователи проводят проверку по факту отравления молодой семьи токсинами в квартире. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. Глава семьи получил квартиру в доме, возведенном для детей-сирот. В нее он заехал с женой и маленькой дочерью. Спустя некоторое время всех троих экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Оказалось, что в квартире превышены нормы бензола.

Следователи истребуют документацию, связанную с возведением дома. Кроме того, будет устанавливаться степень тяжести вреда здоровью семьи.