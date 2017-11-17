В екатеринбургском кафе произошла массовая дракаСегодня в 11:48
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В больницу увезли мужчину.
Ранним утром 17 ноября в екатеринбургском кафе "Блиц" на улице Сулимова произошла массовая драка.
"По криками девушек, что там были, кого-то порезали ножом. Приехала скорая", "Это же под окном у меня. Тоже ночью просыпалась от криков. Почти каждые четверг - пятницу, спать никому не дают", "Как обычно. Ничего нового. Харчевня", - пишут очевидцы в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Тем временем, в пресс-группе городского УМВД пока не подтверждают информацию о массовой драке.
"Около 4.40 в отдел полиции №3 поступило сообщение о том, что с этого адреса в больницу доставили мужчину с ушибами. Он самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сейчас проводится проверка, мужчина будет допрошен", - сообщили "Уралинформбюро" в полиции.
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