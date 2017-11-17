Шедшую по краю дороги.

Вечером 16 ноября в Нижней Туре на улице Советской 26-летний водитель ВАЗ-2112 сбил женщину, которая шла по краю проезжей части. Она скончалась на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, погибшей было 55 лет. На ее одежде не было светоотражателей.