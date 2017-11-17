Она не заметила его.

Поздним вечером 16 ноября в Екатеринбурге на 15-м километре Серовского тракта произошло смертельное ДТП.

Около 21.00 45-летний водитель Ford Focus врезался в попутный ВАЗ-2112, водитель которого остановился из-за затора. После столкновения оба водителя вышли из машин для разбора ДТП. При этом они не выставили знак аварийной остановки.

Спустя 2 минуты 24-летняя девушка - водитель Opel Astra, которая двигалась в том же направлении по крайней левой полосе, сбила водителя Ford. Он скончался на месте.

Автоледи пояснила, что слишком поздно заметила стоящие автомобили - у них не работала световая сигнализация. Она попыталась объехать аварию по обочине, где в это время стоял погибший.