Студентка покончила с собой из-за замужестваСегодня в 12:12
- Текст
Ее хотели выдать за нелюбимого.
Студентка биофака Таджикского национального университета совершила самоубийство, чтобы не выходить замуж против воли. Об этом пишет местное издание "ТаджикТА".
Однокурсники погибшей считают, что наложить на себя руки девушка могла в знак протеста. По сведениям ее друзей, погибшую планировали отдать замуж за нелюбимого человека, передает "Уралинформбюро".
Девушку нашли под окнами квартиры ее дяди, расположенной на 4 этаже.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.