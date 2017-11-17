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Студентка покончила с собой из-за замужестваСегодня в 12:12

  • Текст

Ее хотели выдать за нелюбимого.

Студентка биофака Таджикского национального университета совершила самоубийство, чтобы не выходить замуж против воли. Об этом пишет местное издание "ТаджикТА".

Однокурсники погибшей считают, что наложить на себя руки девушка могла в знак протеста. По сведениям ее друзей, погибшую планировали отдать замуж за нелюбимого человека, передает "Уралинформбюро".

Девушку нашли под окнами квартиры ее дяди, расположенной на 4 этаже.

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