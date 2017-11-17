Ученик 2 класса.

Второклассник одной из школ Троицка воткнул третьекласснице линейку-треугольник в глаз. Пострадавшую девочку экстренно увезли в Челябинск, где сделали операцию, передает "Уралинформбюро".

Врачи смогли сохранить сам глаз, но зрение пока не вернулось. В ближайшее время школьнице предстоит поездка к столичным медикам, пишут ее родственники в паблике "Подслушано Троицк" соцсети "ВКонтакте". После операции девочке ежедневно ставят уколы в глаз, от которых ребенок сильно плачет.

Родные школьницы считают, что второклассник нарочно ткнул ей в лицо треугольником. По их словам есть видеозапись, которая это подтверждает. Близкие "агрессора", наоборот, утверждают, что мальчик случайно врезался в девочку, бегая по коридору.