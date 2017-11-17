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В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичамиСегодня в 14:33

  • Текст

Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.

17 ноября 2017 года в Екатеринбурге на ВИЗ-бульваре столкнулись трамвай маршрута №6 и груженный кирпичом большегруз. ДТП произошло в районе реконструируемой школы №1.

"Судя по всему, удар был достаточно сильный, так как большая часть кирпича из прицепа высыпалась. У трамвая же сильно повреждена правая часть кабины, разбито лобовое стекло", - рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

В аварии никто не пострадал. Движение трамваев в сторону центра города временно остановлено.

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