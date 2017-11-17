Провалившись под лед.

Трагически закончилась для 78-летнего курганца попытка устроить зимнюю рыбалку на озере Мангара.

От лунки к лунке мужчина передвигался на велосипеде. Не заметив припорошенную снегом майну, он упал в воду и утонул.

16 ноября тело рыбака было поднято на поверхность водолазами поискового спасательной службы, рассказали "Уралинформбюро" в региональном Управлении реабилитации территорий и защиты населения.