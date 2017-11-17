Горела теплотрасса.

В Екатеринбурге на улице Надеждинская при пожаре на теплотрассе погибли два человека. Трагедия произошла около двух часов дня. Загорелся мусор на площади 15 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

На месте происшествия работали два пожарных расчета, полностью справиться с огнем удалось к 15.07.

По данным службы спасения "СОВА", погибшие - люди без определенного места жительства. По предварительной информации, признаков криминальной смерти на их телах не обнаружено. Точную причину гибели назовут после проведения ряда экспертиз. В причинах пожара разбираются следователи.