Женщина скончалась в больнице.

Вечером 19 ноября в Екатеринбурге под колеса иномарки попала 37-летняя женщина.

Пешехода, которая переходила дорогу на перекрестке Победы – Космонавтов на разрешающий сигнал светофора, сбил Volkswagen, двигавшийся на "красный". От удара ее отбросило на встречную полосу, где произошел наезд автомобиля Mitsubishi, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

Женщина была госпитализирована в ГКБ №23, где вскоре от полученных травм скончалась.