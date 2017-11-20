Он упал с балкона.

В Нижнем Тагиле при попытке ограбления разбился насмерть квартирный вор. Инцидент произошел 17 ноября на улице Карла Либкнехта.

"Мужчина забрался на балкон квартиры на 2 этаже. От шума проснулись хозяева квартиры и вызвали полицию. Мужчина попытался скрыться. Он зацепился ногой и сорвался с балкона. По факту проводится проверка", - рассказали "Уралинформбюро" в следственном отделе по Тагилстроевскому району города.

Известно, что у погибшего был соучастник. Он ждал подельника внизу. Личности обоих мужчин устанавливаются.