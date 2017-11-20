×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тагильчанин разбился при попытке ограбленияСегодня в 09:39

  • Текст

Он упал с балкона.

В Нижнем Тагиле при попытке ограбления разбился насмерть квартирный вор. Инцидент произошел 17 ноября на улице Карла Либкнехта.

"Мужчина забрался на балкон квартиры на 2 этаже. От шума проснулись хозяева квартиры и вызвали полицию. Мужчина попытался скрыться. Он зацепился ногой и сорвался с балкона. По факту проводится проверка", - рассказали "Уралинформбюро" в следственном отделе по Тагилстроевскому району города.

Известно, что у погибшего был соучастник. Он ждал подельника внизу. Личности обоих мужчин устанавливаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×