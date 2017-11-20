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Пермяк на BMW "затолкнул" автоледи под тягачСегодня в 09:57

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Она погибла.

В ночь на 18 ноября на 6-м километре Восточного обхода Перми произошло тройное ДТП, в котором погибла автоледи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, виновником аварии стал 26-летний водитель BMW 118i. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный Dodge Caliber. От удара последний отбросило на встречную полосу, где ехал тягач Renault Magnum.

27-летняя девушка - водитель Dodge скончалась на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

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