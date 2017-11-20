О пропаже заявил брат мужчины.

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили гражданина Таджикистана, представившись полицейскими. Сотрудники Фрунзенского отделения ведомства отрицают связь со злоумышленниками.

18 ноября в полицию обратился 43-летний таджикистанец. Он заявил, что накануне около 11 утра на Малой Балканской неизвестные увезли его младшего брата в неизвестном направлении. Перед тем, как насильно усадить 41-летнего иностранца в Daewoo Nexia, похитители представились полицейскими и предъявили служебные удостоверения, передает "Уралинформбюро".

Заявитель запомнил номер машины злоумышленников. В райотделе полиции выяснили, что автомобилем владеет 28-летний житель Петроградского района. Он не числится в штате МВД.

После похищения пропавший мужчина не выходил на связь, пишет "Фонтанка".