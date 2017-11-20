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Свердловчанин на Mercedes задавил мужчинуСегодня в 10:11

  • Текст

Под Заречным.

Вечером 19 ноября на 1-м километре подъезда к селу Большебрусянское водитель Mercedes-Benz сбил 52-летнего мужчину. Он скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, пешеход находился на проезжей части без цели перехода. На его одежде не было светоотражателей.

Уставлено, что погибший жил в селе Мезенское. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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