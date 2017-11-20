Среди них двое детей.

Поздним вечером 17 ноября в Нижневартовске столкнулись автобус Iveco и ВАЗ-2110.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 60-летний водитель автобуса. При повороте налево он не уступил дорогу легковушке.

Пострадали 51-летний водитель "десятки" и пятеро его пассажиров - 48-летняя и 24-летняя женщины, 27-летний мужчина и дети 1 года и 3 лет.