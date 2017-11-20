Столкнулись фура и легковушка.

На 108-м километре трассы Ялутороск - Ярково лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и фура Scania. На встречную полосу выехала 34-летняя женщина - водитель легковушки. Она не справилась с управлением. Автоледи и двое ее детей - мальчики 3 и 9 лет - скончались на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, трагедия произошла вечером 17 ноября 2017 года. Погибшие проживали в селе Маранка (Ярковский район). Обстоятельства ДТП выясняются.