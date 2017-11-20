Трое пострадавших.

Днем 18 ноября в Тобольске на улице Гагарина лоб в лоб столкнулись Peugeot 308 и Chevrolet Niva.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал 35-летний водитель иномарки. Как выяснилось, у него не было прав.

Тяжелые травмы получили 40-летний водитель "Нивы" и две его пассажирки.У них переломы и ушибы.