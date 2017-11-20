Его сердце остановилось.

В областной клинической больнице Уральска (Казахстан) 37-летняя пострадавшая от взрыва газо-воздушной смеси потеряла ребенка. Женщина находилась на седьмом месяце беременности.

Сердце неродившегося малыша перестало биться, а делать кесарево сечение роженице с 85% ожогов на теле было опасно, пишет Tengrinews.

Женщина сейчас находится в реанимации, решается вопрос о доставке ее вертолетом в Астану. По словам директора областной клинической больницы Ерлана Токсанова, у пострадавшей началась интоксикация организма.

Взрыв произошел утром 18 ноября в поселке Зачаганск. Пострадало шесть человек: трое детей и трое взрослых. Намереваясь приготовить завтрак, мать семейства зажгла газ в доме. От взрыва у здания отвалился кирпичный фронтон и сгорела вся кухня, передает "Уралинформбюро".